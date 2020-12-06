В Краснодаре произошло происшествие, которое заставит задуматься всех жителей России, которые любят прокатиться на электроскутерах. В кубанской столице сотрудники ДПС задержали 45-летнего мужчину за то, что он ехал на электробайке, не имея при этом водительских прав категории "М". В итоге транспорт поместили на штрафстоянку - словно автомобиль, а нарушителя арестовали аж на 10 суток, и теперь он отбывает наказание в спецприемнике города.

- Сотрудник Госавтоинспекции остановил мужчину на электробайке, поскольку тот управлял транспортом неуверенно, - рассказывает начальник отдела пропаганды ГИБДД края Ирина Заватская. - При проверке документов было установлено, что электробайк имеет мощность 0,35 кВт, а это значит, что владельцу нужно иметь водительское удостоверение соответствующей категории - "М". Но у мужчины его не было. Вдобавок нарушитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало у него 1,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе при норме в 0,16. В итоге, учитывая совокупность всех нарушений, мужчину и отправили под административный арест на 10 суток. Но резонанс в обществе эта история приобрела.

- Несмотря на то что новые положения к Закону "О безопасности дорожного движения" приняты несколько лет назад, даже многие водители-профессионалы до сих пор не подозревают, что для управления электробайками нужно водительское удостоверение, - рассказывает председатель правления Национального союза автомобильных школ Елена Зайцева. - А уж рядовые граждане тем более. Хотя в соответствии с тем же законом категория "М" выдается автоматически, если человек имеет более высокий уровень водительских прав. Например, "А", "В" или "С".

Отметим, что закон определяет категорию "М" как право управлять мопедами и легкими квадрициклами, в том числе электробайками.