И все-таки с 1 января вступит в силу многострадальный приказ Минздрава, который несколько раз уже откладывали. Приказ утверждает новый порядок медосвидетельствования водителей. Проще говоря, получения водительской медсправки. Согласно ему, кровь на специфический маркер будут брать у всех водителей. В результате стоимость справки вырастет в разы, а время на ее получение растянется на неделю. Но это, конечно, в том случае, если вступление в силу этого приказа вновь не перенесут или не утвердят новым приказом исправленный вариант порядка медосвидетельствования.

Все началось в апреле 2019 года, когда Минздрав вывесил на общественное обсуждение новый порядок получения медсправки. В нем появилось обязательное требование на сдачу всеми водителями поголовно анализов мочи и крови в наркодиспансере. Мочу собирались брать для исследования на наличие психоактивных веществ, а кровь - на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Если человек каждый день выпивает до состояния опьянения, то анализ это покажет.

Анализы стоят дорого. Первый - около 3 тысяч рублей, второй - около 6 тысяч. Кроме того, делаются они небыстро. Таким образом, стоимость справки для водителя увеличивается в разы, а сроки ее получения растягиваются на неделю.

Также в документе был прописан странный ограничительный порог по содержанию CDT - 1,2 процента. Но даже в инструкции к этому архидорогому анализу значение 1,2 прописано как нормальное с учетом погрешностей. Если бы медсправки начали выдавать строго по первоначальному варианту приказа, то все водители, за редким исключением, у нас в стране стали бы подозреваемыми в алкоголизме. И им бы дополнительно и за отдельную плату пришлось бы доказывать, что этой болезнью они не страдают.

На общественных слушаниях на этот документ никто не обратил внимание. Но, когда приказ был утвержден и стало известно, что вступит в силу он 22 ноября 2019 года, началась паника. В медкомиссии выстроились километровые очереди, чтобы получить справки по старым правилам. Дошло до летальных исходов - один человек умер в очереди. Скандал разгорелся настолько, что даже президент России Владимир Путин довольно резко раскритиковал нововведение.

После нововведения стоимость ­водительской медицинской справки увеличится до 9 тысяч рублей, а сроки ее получения растянутся на неделю

Минздрав 21 ноября выпустил новый приказ, отложив сроки вступления скандальных норм на 1 июля 2020 года. Буквально через месяц ведомство вынесло на общественное обсуждение проект нового порядка медосвидетельствования, в котором дорогие и длительные анализы надо было брать только у тех, у кого есть выраженные симптомы или состояния заболевания, являющегося противопоказанием к управлению транспортом. При этом название дорогостоящего теста CDT из текста приказа ушло. Вместо него прописана "диагностика употребления алкоголя". То есть при выраженных симптомах врач сам выберет доступный ему способ диагностики. Необязательно использовать только СDT, если в клинике, например, нет такого оборудования.

Но к 1 июля, несмотря на одобрительные отзывы во время общественных обсуждений, новый порядок принят не был. Вместо этого появился новый приказ, который перенес сроки вступления того старого, со спорными и дорогими тестами, на 1 января 2021 года. До времени "Ч" осталось 25 дней.

После 1 июля в Минздраве не раз заявляли, что новый порядок, в котором эти анализы обязательны только для тех, у кого ярко выражены симптомы заболевания, уже разработан и вот-вот будет принят. Однако 1 января не за горами, а нового документа пока не видно.

Напомним, что эксперименты с водительскими медсправками пока ни разу до добра не доводили. Когда для получения медсправки сделали обязательным посещение нарко- и психдиспансеров по месту жительства, последние тут же ввели обязательную платную электроэнцефалограмму для всех, хотя приказ Минздрава ее не предусматривал. После многочисленных жалоб и скандалов Минздрав выпустил новый приказ, в котором обязательная электроэнцефалограмма предусматривалась только для тех, кто работает водителем. Однако психдиспансеры не торопились выполнять новый приказ, и жалобы продолжали поступать.

Сейчас ситуация на фронте получения медсправок пока спокойная, но неопределенная. Внести в нее определенность можно, например, утвердив новый исправленный порядок медосвидетельствования, в котором нормальным водителям, не злоупотребляющим наркотиками и алкоголем, не придется проходить эту бессмысленную, дорогую и долгую процедуру дополнительных анализов. Либо снова издать приказ о переносе сроков вступления, раз новый порядок уже больше года по непонятным причинам не получается утвердить. Если этого не будет сделано в ближайшее время, то ажиотажный спрос на медсправки снова вернется. И перед Новым годом водители и кандидаты в водители вместо того, чтобы стоять в очередях за подарками своим родным, будут стоять в очередях на медосвидетельствование по старому пока еще действующему порядку.

Никто не спорит с тем, что выявлять и не допускать за руль наркоманов и пьяных надо. Но зачем это делать за счет денег, времени и нервов тех, кто не страдает такими проблемами и которых большинство?

Напомним, что медсправка требуется для получения водительского удостоверения. То есть водители, которые не попадались нетрезвыми за рулем, должны ее получать раз в десять лет при замене прав в связи с истечением их срока действия. Досрочно ее придется получить тем, кто хочет открыть новую категорию. Ведь действует справка всего лишь год.

Также досрочно ее потребуется получить тем, кто был лишен прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования. Вот таким водителям дополнительные анализы не повредят.