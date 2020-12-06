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06.12.2020 19:58
Рубрика: Спорт

Акт с допингом

Американцы при помощи политики вновь хотят вмешаться в мировой спорт
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
На выходных стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал так называемый "акт Родченкова", который предусматривает уголовное преследование за допинговый сговор на турнирах с американским участием.
Министерство спорта РФ всегда готово защитить отечественных спортсменов. Фото: EPA Министерство спорта РФ всегда готово защитить отечественных спортсменов. Фото: EPA
Министерство спорта РФ всегда готово защитить отечественных спортсменов. Фото: EPA

Отметим, что закон не будет касаться североамериканских профессиональных лиг по игровым видам спорта. В частности, НХЛ и НБА.

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал вступление в действие "акта Родченкова". Он призвал в связи с этим разработать необходимые меры, чтобы минимизировать риски для отечественных спортсменов.

Как "закон Родченкова" распространяет юрисдикцию США и на другие страны

- Уже есть мнение единого спортивного сообщества, включая ВАДА, что такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингу. Выходит, одна страна берет на себя право быть неким судьей. Мы к этому относимся негативно. Надо будет в ближайшее время подумать, как минимизировать риски для наших спортсменов, - заявил Матыцин в эфире телеканала "Матч Страна".

Как и сказал Матыцин, ВАДА выразила обеспокоенность "актом Родченкова". "ВАДА наряду с рядом правительств и спортивных организаций имеет обоснованные опасения по поводу "акта Родченкова". Его принятие может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единой международной системы антидопингового контроля", - считают в ВАДА.

В ВАДА выразили недоумение по поводу отсутствия в документе регулирования американских профессиональных и студенческих лиг. "Если это нехорошо для американского спорта, почему нормально для остального мира?" - говорится в заключении.

Спорт Спортивная жизнь Допинг В мире США Правительство Минспорт Спортивные организации WADA Допинговые скандалы

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