В Минске обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ

Власти Беларуси обеспокоены стремительным ростом оборонных расходов сопредельных государств и увеличением на их территории численности иностранных войск.

Так, за последние годы военные расходы соседних стран увеличились до 40%.

"Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил", - заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин, слова которого цитирует ТАСС.

По его словам, в планах Польши - увеличить численность армии со 110 тысяч до 200 тысяч военнослужащих в ближайшие пять лет. По такому же пути идут Литва и Латвия, подчеркнул Косыгин.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывал, что возросшая за последнее время активность НАТО у границ республики может представлять угрозу.