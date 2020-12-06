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06.12.2020,  
15:57
Текст:  Николай Грищенко

В России началась разработка беспилотного вертолета ДРЛО

В России начались работы по созданию беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора. Беспилотный комплекс ДРЛО будет отслеживать в воздухе малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах.

После обнаружения и идентификации на представляющие угрозу дроны-камикадзе и дроны-шпионы будут наводиться зенитные комплексы войсковой противовоздушной обороны.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Работы по созданию беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора "инициированы на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников". Дело в том, что из особенностей рельефа местности наземным радарам и системам РЭБ бывает сложно оперативно обнаруживать небольшие беспилотники, в том числе дроны-камикадзе.

Как сообщает РИА Новости, разработка беспилотного комплекса ДРЛО ведется "на основе имеющегося задела" и будет завершена в кратчайшие сроки.

Кстати

В 2016 году в России был создан беспилотный вертолет ТБ-26В для перехвата дронов. Машина оснащена видеоплатформой с камерами наблюдения различного спектра: термальной, дневной и ультрафиолетовой. Максимальная взлетная масса вертолета - 19,6 килограмма, длина фюзеляжа - 1,6 метра, диаметр главного ротора - 1,865 метра. Практическая дальность - 540 километров, высота - 5000 метров, время полета - шесть часов.

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