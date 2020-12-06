В России началась разработка беспилотного вертолета ДРЛО

В России начались работы по созданию беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора. Беспилотный комплекс ДРЛО будет отслеживать в воздухе малоразмерные и малоскоростные дроны противника на малых и предельно малых высотах.

После обнаружения и идентификации на представляющие угрозу дроны-камикадзе и дроны-шпионы будут наводиться зенитные комплексы войсковой противовоздушной обороны.

Работы по созданию беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора "инициированы на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников". Дело в том, что из особенностей рельефа местности наземным радарам и системам РЭБ бывает сложно оперативно обнаруживать небольшие беспилотники, в том числе дроны-камикадзе.

Как сообщает РИА Новости, разработка беспилотного комплекса ДРЛО ведется "на основе имеющегося задела" и будет завершена в кратчайшие сроки.

Кстати

В 2016 году в России был создан беспилотный вертолет ТБ-26В для перехвата дронов. Машина оснащена видеоплатформой с камерами наблюдения различного спектра: термальной, дневной и ультрафиолетовой. Максимальная взлетная масса вертолета - 19,6 килограмма, длина фюзеляжа - 1,6 метра, диаметр главного ротора - 1,865 метра. Практическая дальность - 540 километров, высота - 5000 метров, время полета - шесть часов.