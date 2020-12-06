Владимир Путин поблагодарил волонтеров

Владимир Путин в прямом эфире поздравил победителя всероссийского конкурса волонтеров, которым стал врач "скорой помощи" ковидной бригады Сергей Зихов из Северной Осетии. Он координирует добровольческое движение волонтеров-медиков в республике с 2016 года. Во время пандемии добровольцы помогли более 20 тыс. человек. "Награда досталась вам по праву", - оценил Владимир Путин.

Более 15 млн волонтеров по всей стране участвовали в различных социально значимых проектах в этом году. "И каждый из таких неравнодушных россиян достоин искренних слов уважения от всего нашего народа", - заявил президент.

За время пандемии общество изменилось, считает он. "За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом", - отметил президент. По его мнению, люди перестали стесняться делать добрые поступки, а, наоборот, начали этим гордиться. Он также отметил ответственность и социальную зрелость российского бизнеса в период пандемии.

Волонтеры, став одной из главных сил в борьбе с пандемией коронавируса, продолжали работу и по другим значимым социальным направлениям. Они принимали участие в ликвидации лесных пожаров и ЧС, искали пропавших людей, помогали музеям оцифровать архивы, работали в приютах для животных... Подобных поступков очень много - все не перечислишь, сказал президент. Так, именно благодаря усилиям добровольцев "празднованию 75-летия Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности". Он особенно отметил "импровизированные, но такие теплые" концерты у домов ветеранов. "Это, действительно, был праздник со слезами искренней благодарности пожилых людей, отстоявших нашу Родину в военную годину", - отметил Путин.

Более 15 миллионов волонтеров участвовали в социально значимых проектах в 2020 году

Во время общения с волонтерами президент поддержал несколько проектов. Один из них - акция "Новый год в каждый дом" - проводится, чтобы поздравить детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также ребят, которые попасть на праздник не могут, в первую очередь детей врачей. Другой проект - "Добрый заяц. Инклюзивный город" - направлен на то, чтобы обучить продавцов, стоматологов, парикмахеров навыкам общения с инвалидами. "Общение с особыми детьми делает любого человека более зрелым, делает добрее", - отметил президент.

Среди участников онлайн-встречи с президентом оказался итальянец Валерио Дзанетти, который живет в Красноярске уже восемь лет и активно участвует в волонтерской деятельности. Он попросил главу государства дать ему российское гражданство. "Господин президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель, сильно мечтающий стать гражданином России. Это тонкий намек", - обратился он к Путину. Президент пообещал решить этот вопрос и поинтересовался, не сложно ли южанину жить в северном климате. "Сначала было очень сложно. Здесь климат очень холодный, а люди очень горячие. Здесь культура помогать друг другу. Мое сердце здесь", - ответил итальянец. "И паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем", - заметил президент.

Ведущие встречи предложили Владимиру Путину снова поучаствовать в акции "Елка желаний". Ее суть в том, что глава государства выбирает на елке случайное письмо от ребенка с тем или иным желанием. И старается его исполнить. Первое желание было от 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду. "Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали?" - сказал Путин, но пообещал предпринять максимум усилий, чтобы как-то осуществить эту мечту. Только этим дело не ограничилось. Президент намерен исполнить желание и 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место главы государства. "Запросто сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - пообещал Путин.

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Президент назначил Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. "Анатолий Чубайс не будет госслужащим, он также не будет сотрудником администрации президента", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.