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06.12.2020 19:22
Рубрика: В мире

Но чуда не случилось

Ровно месяц назад Словакия провела поголовное бесплатное тестирование своих граждан
Текст: Владимир Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8329)
Официально в Словакии тестирование было добровольным, однако "уклонистов" ждали почти неминуемые кары административных наказаний. В ходе первого этапа этой уникальной для Старого Света акции проверку на наличие инфекции прошли почти три с половиной миллиона человек, то есть 60 процентов всего населения республики. У 30 тысяч результат оказался положительным. В ходе второго этапа тестами охватили всех остальных жителей страны, и тогда COVID был обнаружен у 19 тысяч граждан. Всем им рекомендовали соблюдать строгие меры самоизоляции.
Поголовное тестирование на коронавирус в Словакии не решило проблему заболеваемости. Фото: Twitter@2daraphael Поголовное тестирование на коронавирус в Словакии не решило проблему заболеваемости. Фото: Twitter@2daraphael
Поголовное тестирование на коронавирус в Словакии не решило проблему заболеваемости. Фото: Twitter@2daraphael

Инициатором всеобщего тестирования стал словацкий премьер Игор Матович, который с гордостью рапортовал о том, что государство только на приобретение корейских тестов потратило из бюджета 43 млн евро, по всей стране оборудовало пять тысяч специальных пунктов, привлекло к акции волонтеров и армию. Но похоже, тот, кто объявил словацкий опыт прорывом в борьбе с коварным вирусом, поторопился. Пока никаких видимых показателей, свидетельствующих о резком снижении числа больных, нет. Больницы переполнены. Карантинные меры сохраняются в прежнем объеме. Более того, с понедельника будет введено новое серьезное ужесточение: все въезжающие на территорию Словакии, независимо от гражданства, возраста и профессии, должны предъявить свежую справку с отрицательным результатом теста на COVID.

Фото: Steve Parsons / POOL / AFP
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Теперь глава кабинета также настаивает на том, чтобы в ближайшее время также поголовно протестировать всех школьников и учителей, иначе - грозится премьер - дистанционное обучение будет продолжено. Оппозиция, воспользовавшись понятным недовольством части граждан такими строгими мерами, перешла в наступление. Игора Матовича обвиняют в том, что его действия носят хаотичный характер и не способствуют улучшению ситуации. В прессе появились публикации о скверном качестве тестов. Сообщается, например, о том, что около двух тысяч человек перепроверили свои пробы, и у многих первоначальный результат оказался прямо противоположным повторному. Масла в огонь подливает и глава государства Зузана Чапутова, чья позиция по поводу борьбы с коронавирусом сильно отличается от жестких подходов премьера. Президент, например, выступает за возвращение всех школьников к обычной системе обучения.

Все это происходит на фоне продолжающихся громких коррупционных скандалов и арестов видных правительственных чиновников. Люди, уставшие от бесконечных ограничений и неопределенности, стали регулярно выходить на площади с массовыми протестами. Сторонники смягчения карантинных мер приводили в пример соседнюю Чехию, где на минувшей неделе отменили комендантский час, открыли большинство магазинов, разрешили посещать рестораны, кафе и пивные. Но, кажется, этот аргумент, во всяком случае в ближайшие дни, работать не станет: число заболевших здесь опять пошло вверх. Чехия сейчас занимает по этому показателю третье место среди государств Центральной Европы, хуже ситуация только в Австрии и Польше. Новый министр здравоохранения Ян Блатны не исключает возвращения к самому жесткому антиковидному варианту.

В мире Европа Словакия Пандемия коронавируса COVID-19

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