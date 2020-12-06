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Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала призыв США к ЕС по "Северному потоку-2"

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Призыв США к ЕС и ФРГ наложить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2" является политической агрессией. Об этом в Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, призвав Вашингтон играть по правилам.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила, что проект газопровода направлен на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу". "Фантастика какая-то", - отмечает Захарова, напоминая, что в 2014 году в газете The Washington Times вышла статья с ровно противоположным заголовком: "Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад".

В статье утверждалось, что в 1981 году советники главы государства призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу. Помощники Пентагона в Белом доме заявляли тогда, что стратегия США направлена на ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад.

По словам Захаровой, получается "вот такая дихотомия". Российская труба, когда и куда бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, десятилетиями вызывает у США одну реакцию - политической агрессии и незаконного противодействия. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам, напомнила Захарова слова Кондолизы Райс, произнесенные в контексте российского газа (The Washington Times, январь 2006 года). "Время вернуло США их же призыв", - заключила представитель российского МИД.

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Ранее обе палаты Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Эти санкции угрожают европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода и противоречат международному праву, заявил представитель пресс-службы Еврокомисии Петер Стано. Этот документ также раскритиковали представители немецкого бизнеса, которым больше всего грозят такие ограничительные меры. В России новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" считают проявлениями недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мощность двух линий "Северного потока-2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

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