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Бенедикта Камбербэтча показали злодеем в сериале "Мандалорец"

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    07.12.2020, 14:35
Текст:   Богдан Бобров

Сериал "Мандалорец" продолжает задавать много вопросов по "Звездным войнам", не давая при этом пока никаких ответов.

Фото: kinopoisk.ru
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В пятом эпизоде, например, выяснилось, что гранд-адмирал Траун на момент событий второго сезона здравствует, но скрывается от Асоки Тано.

Интернет от подобной новости забурлил и начал генерировать топ-лист претендентов на знаковую для далекой-далекой галактики роль.

Цифровые художники изобразили в злодейском амплуа актера Бенедикта Камбербэтча, который, по мнению поклонников франшизы, в подобном образе смотрелся бы достаточно органично.

Персонаж Траун был придуман писателем Тимоти Заном - впервые он появился в романе "Наследник Империи" в 1991 году, который, по сути, положил начало созданию "Расширенной вселенной "Звездных войн" (благополучно загубленной Disney).

В новом каноне его роль значительно расширили в мультсериале "Повстанцы".

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