Чернышенко представил нового главу "Роснано"

Ранее президент России Владимир Путин определил развитие инновационной деятельности одним из государственных приоритетов. "Инновационная научно-исследовательская деятельность, разработка наноматериалов и создание передовой продукции - все эти направления должны обеспечить эффект синергии и соответствовать национальным целям и задачам, которые стоят перед государством", - заявил Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также отметил необходимость активного взаимодействия компании с учреждениями высшего образования в части подготовки кадров для успешного внедрения прикладных решений в практическую деятельность.

Он отметил серьезный опыт работы Сергея Куликова, которые много лет работал в Госкорпорации "Ростех", где руководил, в том числе, радиоэлектронным кластером и компанией "РТ-Развитие бизнеса".

"Наша задача - продолжить заданный курс, усилив ряд направлений работы. Надо развить и усовершенствовать сделанное, создать новые продукты, работать на опережение. Будем придерживаться курса на формирование стратегического научно-технического задела и поддержание отечественного технологического суверенитета. Сразу могу сказать, работы у нас впереди очень много", - заявил в ответном слове Сергей Куликов.