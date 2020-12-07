Депутат Госдумы не поддержал идею сократить новогодние выходные

Менять устоявшиеся практики и традиции нужно как можно реже, отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, комментируя предложение отказаться от длинных новогодних выходных.

"Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими - это то, что необходимо", - цитирует его RT.

Депутат согласился с тем, что в этот период возрастают риски бытовых травм, а в этом году и распространения коронавируса, однако указал, что именно в новогодние праздники семьи, в том числе семьи с детьми школьного возраста, могут составить совместные планы на отдых.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние выходные до нескольких дней.