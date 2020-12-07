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07.12.2020 11:30
Рубрика: Общество

Депутат Госдумы не поддержал идею сократить новогодние выходные

Менять устоявшиеся практики и традиции нужно как можно реже, отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, комментируя предложение отказаться от длинных новогодних выходных.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
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"Я думаю, что в условиях пандемии, когда люди живут в постоянном стрессе, наверное, отдых с близкими - это то, что необходимо", - цитирует его RT.

Депутат согласился с тем, что в этот период возрастают риски бытовых травм, а в этом году и распространения коронавируса, однако указал, что именно в новогодние праздники семьи, в том числе семьи с детьми школьного возраста, могут составить совместные планы на отдых.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние выходные до нескольких дней.

Общество Ежедневник Праздники Законодательная власть Госдума Новый год

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