Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отмечать Новый год пару дней, а затем работать. Продолжительные выходные в январе плохо сказываются на здоровье россиян. "Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее", - пояснил Онищенко.

По словам народного избранника, его беспокоит то, что в этом году из-за коронавирусных ограничений многие жители крупных городов не смогут отправиться на отдых за рубеж. А это значит, что нагрузка на медработников только возрастет. "Первая декада января - это самые напряженные дни для скорой помощи. Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем", - цитирует Онищенко РИА Новости.

А вот 31 декабря нужно сделать выходным днем, уверен депутат Госдумы, потому что все равно никто не работает. Напомним, новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января.