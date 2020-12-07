Гаджеты с мотором предложено считать мопедом

Масштабный проект поправок в Правила дорожного движения, который вводит понятие "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) для самокатов и прочих гироскутеров, не прошел регуляторной гильотины. Его решено отправить на доработку. Большинство экспертов рабочей группы не согласовали предложенные Минтрансом изменения.

Напомним, что в поправках предлагалось прописать правила для тех, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Уж слишком много проблем они создают, как на дорогах для водителей, так и на тротуарах для пешеходов. К новым средствам индивидуальной мобильности - самокатам с моторчиком, да и к обыкновенным самокатам - оказались не готовы не только участники дорожного движения, но и нормативные акты. Пробел в правилах, благодаря которому пользователи этих гаджетов причисляются к пешеходам, создал серьезный дорожный конфликт. Самокатчики гоняют по тротуарам и сбивают прохожих. Они ездят по скоростным дорогам и создают опасные ситуации.

Но прописать правила для них оказалось очень нелегко. Проект поправок зрел более года. И когда все ведомства его между собой с большим трудом согласовали и уже была надежда, что он будет принят до конца года, рабочая группа по регуляторной гильотине завернула его на доработку.

Проект масштабен не только по тому, что впервые прописывает использование самокатов и их электронных собратьев. В нем правила приводятся в соответствие с действующими нормативными актами, например ГОСТами. Так, на разметку у нас давно введен и действует новый стандарт. А правила ссылаются на уже давно отмененный.

Уточняются в проекте некоторые термины. Вводится четкий запрет на остановку и стоянку на направляющих островках. Добавляются новые знаки. Уточняются требования к автобусам. Например, разрешено двигаться со скоростью не более 90 км/ч автобусам, у которых места оборудованы ремнями безопасности. В ныне действующих правилах упоминаются только некие междугородние автобусы, но что это такое - не расшифровывается.

Снова досталось поправок многострадальному круговому движению.

На самом деле, в этом проекте закрепляется все то, что уже и так используется и применяется на практике. Обо всех этих новациях "Российская газета" уже писала.

Что же не понравилось экспертам?

- Мы предлагаем разделить этот объемный пакет поправок в ПДД на две части, - говорит член рабочей группы, президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. - В первую очередь принять те поправки, которые вносят в правила изменения по дорожной разметке. Это необходимо для того, чтобы устранить большую правовую коллизию, связанную с утверждением в 2018 году нового ГОСТа по дорожной разметке.

Сегодня на дороге водитель может встретить разметку желтого, синего, красного, зеленого цвета, "вафельную" разметку", но в Правилах дорожного движения таковые отсутствуют, потому что в них дорожная разметка до сих пор представлена по устаревшему, уже не действующему ГОСТу.

- Из-за этого могут возникать непредвиденные ситуации на дороге, и, безусловно, это создает большие трудности при подготовке водителей в автошколах, - уточняет Татьяна Шутылева. - Остальные инициативные предложения по внесению изменений в правила, особенно по средствам индивидуальной мобильности, нуждаются в дополнительной проработке, поскольку вызвали серьезную критику экспертного сообщества.

Напомним, электросамокатам предложено разрешить ездить по тротуарам со скоростью 20 км/ч, а также разрешить тем СИМ, которые оборудованы мотором выезжать на проезжую часть, если скорость на дороге разрешена не более 60 км/ч.

Специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов в своей аналитической записке проекта поправок указывает, что данное определение СИМ создает предпосылки для ухода транспортных средств, которые требуют наличия прав, под этот термин. А это создаст реальную опасность на дороге.

В ряде регионов электросамокаты приравнивают к мопедам и требуют при управлении ими наличия прав. Ведь такие самокаты порой мощнее мопедов

По его мнению надо уточнить термины "транспортное средство" и "механическое транспортное средство". При этом последнее - это то, что приводится в движение двигателем мощностью от 0,25 кВт.

Напомним, что сейчас в некоторых регионах электросамокаты причисляют к мопедам и требуют от тех, кто ими управляет наличия прав. И это вполне логично, поскольку мощность у этих агрегатов даже выше, чем у мопеда.

На это же указывает в своем заключении председатель "Союза пешеходов" Владимир Соколов. Он также говорит о том, что непризнание этой техники транспортным средством приведет к снижению ответственности ее владельцев. А скорость 20 км/ч на тротуаре - вообще опасна для пешеходов. Ведь никто не проводил краштестов и не узнавал, к чему может привести столкновение электросамокатчика с пешеходом на такой скорости.

Зато проводились исследования по торможению этих гаджетов. У всех у них тормозной путь больше, чем у автомобиля. Но при этом за рулем машины сидит водитель, который обучался и сдавал экзамен, а на СИМ может оказаться ребенок, который про правила краем уха в школе слышал.

Кроме того, в проекте правил по непонятной причине термин "мопед" решили дополнить еще одним квалифицирующим признаком - наличием сиденья. Понятно, что это его отличает от самоката. Однако эксперты считают это излишним. Они считают, что при такой мощности и скоростных характеристиках подобные самокаты, независимо от того, с сиденьем они или без, должны признаваться мопедами.

Вообще эксперты высказались против введения термина СИМ. Они считают, что более четкое указание, что такое транспортное средство, механическое транспортное средство, а также понятие "водитель" вполне закрывают во многом надуманную правовую лакуну по отношению к популярным гаджетам. Более того, предвосхищают появление новых устройств для передвижения.

Напомним, что накануне заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин на пресс-конференции, посвященной детской безопасности, упомянул, что сейчас зима и есть время до весны отточить все формулировки, касающиеся средств индивидуальной мобильности, все обдумать и доработать.