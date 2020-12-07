Главный специалист Минздрава РФ, профессор Галина Иванова: Реабилитация нужна всем, перенесшим COVID-19

Реабилитация после коронавируса - важная тема на фоне растущего количества переболевших. Восстановление жизнедеятельности нужно как пациентам после ИВЛ, так и бессимптомным больным. Подробнее об этом в интервью с главным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава России, профессором Галиной Ивановой.

- Все ждут вакцину от COVID-19, но мало говорят про реабилитацию более миллиона переболевших ковидом. Насколько она важна?

Галина Иванова: Этот вопрос стоит на повестке дня у специалистов всего мира. Сегодня есть исследования и особенно обзоры Cochrane, которые говорят о том, что все, кто переболел коронавирусом, нуждаются в реабилитации, потому что все они получают выраженное снижение функционирования органов и систем. Пациента нужно включать в реабилитационный процесс, начиная с реанимации.

Реабилитационные мероприятия актуальны и при бессимптомном течении болезни, ведь у таких людей остаются последствия уменьшения наполнения крови кислородом, появляется снижение толерантности к нагрузкам, серьезная мышечная слабость.

- Что уже сделано для реабилитации после инфекции? Есть ли рекомендации?

Галина Иванова: Сейчас все страны обмениваются опытом. Внедряют комплексные реабилитационные технологии, включающие, наряду с лекарствами, и немедикаментозные методы. Применяются дыхательные техники, ЛФК, физиотерапия, психотерапия.

Минздравом РФ выпущены Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции". Мы готовим их третий пересмотр. Последствия от тяжелой формы коронавируса могут сохраняться до года, а иногда и дольше. В организме пациента развивается системная гипоксия. Плюс поражение центральной и периферической нервных систем, эндотелия сосудов.

Всем перенесшим коронавирус рекомендуется до 4-6 недель интенсивно заниматься восстановлением. Не ждать и наблюдать за развитием событий, а серьезно заниматься восстановлением на основании рекомендации специалистов.

- Физиотерапия, в частности, магнитотерапия, рекомендована на третьем этапе реабилитации. Но нам советуют ограничить посещение поликлиник. Как быть?

Галина Иванова: Физиотерапия рекомендована на всех этапах, начиная от реанимационного отделения и заканчивая восстановительными мероприятиями дома. Я всегда говорю, что у каждой семьи должен быть маленький "физиотерапевтический кабинет", включающий аппараты, которые разрешены к самостоятельному домашнему применению.

Низкочастотное импульсное магнитное поле - важный компонент лечения, направленный на улучшение кровообращения в пораженном органе, купирование проявлений воспаления, в частности отека.

Под дистанционным контролем специалиста можно лечить различные последствия перенесенной инфекции, используя современные информационные технологии. Специалист сделает назначения с учетом всех факторов, в том числе противопоказаний, особенно при хронических заболеваниях.

Оборудование для физиотерапии производится у нас в стране, в частности компанией "Еламед". Оно недорогое, безопасное, а главное - его можно применять в домашних условиях, что особенно важно после перенесенной коронавирусной инфекции. Примером низкочастотной магнитотерапии, отмеченной во Временных рекомендациях, может служить аппарат "Алмаг-02", который улучшает кровообращение в месте поражения, делает сосудистые стенки более эластичными, повышает их проницаемость для кислорода. А это значит, что удается сохранить жизненную емкость легких, устранить одышку и быстрее восстановить другие функции.

Важно, что магнитотерапия дает низкую нагрузку на организм и отличается высокой переносимостью.

- Поговорим о ситуации на местах. Знают ли врачи первичного звена здравоохранения о комплексном подходе? Могут ли назначать реабилитацию?

Галина Иванова: Конечно, знают и должны направить пациента на консультацию к физиотерапевту или врачу физической и реабилитационной медицины (врачу медицинской реабилитации). Назначение специальных процедур ЛФК и ФЗТ требует специальной профподготовки.

Наличие нескольких специальностей у врача первичного звена или врача-специалиста позволит ему применять необходимые методы. Однако практические компетенции врача первичного звена заключаются в другом. Наилучший организационный вариант при значительном потоке пациентов в первичном звене - это разделение полномочий между специалистами, т.е. взаимодействие со специалистами реабилитационной службы.

Даже если их нет в ближайшей поликлинике, они обязательно есть в другой медицинской организации субъекта.

Минздрав обозначил важность развития медицинской реабилитологии. Врач физической реабилитационной медицины - новая специальность, которая должна поднять на новый уровень качество медицинской помощи и результат всего лечебно-диагностического процесса. Такой врач сможет продолжить лечение болезни и влиять на жизнедеятельность пациента, назначить комплексный подход не только при восстановлении после COVID-19, но и при основных неинфекционных заболеваниях, травмах и повреждениях.