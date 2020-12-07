Как снизить расход топлива зимой

Зимой расход топлива возрастает в среднем на 15-20 процентов. Что-то "съедает" печка, что-то тратится на полноценный прогрев двигателя, что-то расходуется на обогрев сидений и прочие опции.

Есть несколько простых способов сократить потребление машиной топлива зимой. Первый из них - снизить время прогрева мотора, по возможности обойтись без автозапуска.

В холодное время года современному двигателю достаточно поработать пару минут на холостом ходу. Если морозы сильные, то нужно будет 5-10 минут максимум. В любом случае, основной прогрев мотора будет происходить во время плавного движения, пишет aif.ru.

Для снижения энергопотерь в холода можно использовать специальные приспособления. Например, пластиковые экраны на решетку радиатора или же "автоодеяло", которое укладывают под капотом.

Важно как следует очищать машину от снега и наледи. Некоторые водители оставляют на крыше внушительный сугроб после снегопада: обзору-то он не мешает. Но такие наросты ухудшают аэродинамику автомобиля и тормозят его. Тепло от салона подогревает снизу сугроб, вода подмерзает и превращается в лед. В итоге на кузове образуется твердая корка, увеличивающая массу машины.

Росту потребления топлива способствуют и спущенные шины. Они увеличивают сопротивление качению. Как правило, в холода давление в шинах немного снижается, поэтому их стоит подкачать.

В холода следует сменить масло на менее вязкое: OW-20 вместо 5W-30. Загустевшая смазка влияет на расход топлива во время запуска двигателя. И стоит отказаться от полусинтетических масел, поскольку минеральная основа густеет быстрее.

И финальный совет - перед началом холодов стоит убраться в багажнике и выбросить из него все лишнее. Масса автомобиля напрямую связана с расходом топлива. Можно дополнительно снять защиту картера или убрать багажник с крыши, если он есть.