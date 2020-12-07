Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства

Новый год бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов будет встречать дома, правда, в не очень комфортных условиях камеры следственного изолятора.

Бывший чиновник является обвиняемым по делу о мошенничестве на семь миллионов долларов. Он только что экстрадирован с Кипра в Россию.

Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Хохлов доставлен в Москву.

Напомним, что бывший советник главы Росрыболовства обвиняется по уголовной статье "покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере".

По версии следствия, Хохлов "с другими лицами" предложил некоему гражданину, фамилию которого следствие не называет, помощь в трудоустройстве на руководящую должность в Росрыболовстве за семь миллионов долларов. Убедил этого человека передать ему деньги через посредников.

Новый год Юрий Хохлов будет встречать дома, правда, в не очень комфортных условиях СИЗО

На самом деле никого Хохлов на высокие должности устроить не мог. При получении задатка в триста тысяч долларов участников аферы задержали сотрудники ФСБ. Как только об этом стало известно, Хохлов успел сбежать и был объявлен в международный розыск. Нашли его на Кипре.

С этого острова наших беглецов выдают. До советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Хохлова с Кипра в конце августа этого года вернули подозреваемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей предпринимателя из Мурманской области Ираклия Джанджагву.