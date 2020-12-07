Лавров: Конфликт в Нагорном Карабахе только выходит из горячей фазы

Трехсторонние договоренности по Нагорному Карабаху остановили войну, но конфликт только выходит из горячей фазы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.

"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - отметил Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на важность совместного заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. По словам Лаврова, оно "остановило войну и обеспечило договоренность, позволяющую и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам". Дало возможность начать восстанавливать экономику, решать гуманитарные проблемы.

"Договорились разблокировать все коммуникации - хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что крайне важно решить вопрос с обменом пленными, и российская сторона "через своих миротворцев будет содействовать скорейшему завершению" этого процесса.

Кроме того, в России было приняло решение выделить дополнительный единовременный взнос в бюджет Международного комитета Красного креста, который работает в Нагорном Карабахе. По словам Лаврова, Москва "всячески поддерживает деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, свой опыт, свой потенциал в восстановление мирной жизни"​​​.