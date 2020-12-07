Лавров: Конфликт в Нагорном Карабахе только выходит из горячей фазы

"Мы только-только находимся на выходе из горячей фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - отметил Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на важность совместного заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным. По словам Лаврова, оно "остановило войну и обеспечило договоренность, позволяющую и беженцам, и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам". Дало возможность начать восстанавливать экономику, решать гуманитарные проблемы.
"Договорились разблокировать все коммуникации - хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении", - заявил Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что крайне важно решить вопрос с обменом пленными, и российская сторона "через своих миротворцев будет содействовать скорейшему завершению" этого процесса.
Кроме того, в России было приняло решение выделить дополнительный единовременный взнос в бюджет Международного комитета Красного креста, который работает в Нагорном Карабахе. По словам Лаврова, Москва "всячески поддерживает деятельность международных организаций, которые готовы вкладывать свои ресурсы, свой опыт, свой потенциал в восстановление мирной жизни".