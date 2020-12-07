Минсельхоз: В России не ожидается рост цен на мясо

По информации союза, в этом году цены на говядину уже достигли рекордных отметок, увеличившись на 17,5%. Однако, по данным Минсельхоза, в 2020 году динамика цен сельхозтоваропроизводителей на говядину сопоставима с инфляцией. Так, на 2 декабря стоимость мяса крупного рогатого скота (говядина и телятина) с начала года увеличилась на 3,8% до 243,91 рублей за 1 кг. При этом за месяц говядина поднялась в цене всего лишь на 0,1%. Стоимость КРС для убоя зафиксирована на уровне 120,52 руб./кг, динамика к началу года составила 0,4%, при этом за последнюю неделю цена снизилась на 0,8%.

"Стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной мере зависит от сложившейся мировой конъюнктуры. При этом необходимо отметить, что в долларовом эквиваленте в России она значительно ниже, чем в других странах-производителях", - отмечают в Минсельхозе. В частности, по данным Национальной мясной ассоциации, 30 ноября 2020 года цена на российскую говядину в полутушах составила 3,16 долларов за 1 кг, в США - 3,82 долларов за 1 кг, ЕС - 4,28 долларов за 1 кг и Уругвае - 3,88 долларов за 1 кг.

"Развитие мясного скотоводства в России в дальнейшем позволит снизить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, как это произошло на рынке мяса птицы и свинины. Росту производства в мясной отрасли способствует комплекс мер господдержки, реализуемый минсельхозом России. Также ключевыми факторами, определяющими положительную динамику в этой сфере, являются формирование современной племенной базы и укрепление ветеринарной защиты", - уверены в министерстве.

По прогнозам экспертов, в 2020 году в России будет произведено 1,65 млн тонн говядины, а потребляет страна около 2 млн тонн. Чтобы стимулировать наращивать собственное производство, и было принято решение об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение "плоской" ставки таможенной пошлины 27,5%. С 2003 года устанавливаются квоты на ввоз импортного мяса - говядина импортируется по льготной ставке в 15%. При ввозе сверх установленных объемов продукция облагается пошлиной по ставке 50%. При этом развивающиеся страны пользуются преференцией и при ввозе мяса по тарифной квоте платят только 75% ставки, то есть около 11,25%. Решение об отмене тарифных квот и введении "плоской" пошлины уже рассматривается в комиссии и будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии.