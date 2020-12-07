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07.12.2020 17:24
Рубрика: Власть

Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника

Текст: Елена Яковлева
Фото: Юрий Малинов/ТАСС Фото: Юрий Малинов/ТАСС
Фото: Юрий Малинов/ТАСС

Омбудсмен Татьяна Москалькова высказалась о приговоре французского суда Александру Виннику.

- С большим разочарованием получила сегодня новости о приговоре, вынесенном французским судом в отношении гражданина Российской Федерации Александра Винника, которого приговорили к 5 годам заключения и штрафу в размере 5 тысяч евро, - цитирует Татьяну Москалькову ее пресс-служба.

Татьяна Москалькова обратилась в ООН в защиту прав Александра Винника

Она напомнила, что борьба за возвращение Винника на родину ведется омбудсменом уже три года, совместно с госорганами России, а также родственниками и близкими осужденного.

- С момента задержания нашего гражданина на территории Греции, а также в ходе его содержания под стражей после экстрадиции во Францию я неоднократно обращалась в адрес высших должностных лиц Греческой и Французской Республик в защиту прав Винника, - подчеркнула омбудсмен.

В результате нахождения в греческой тюрьме у него катастрофически ухудшилось здоровье, и это поставило под угрозу его жизнь. Из-за переживаний тяжело заболела жена.

Но, по словам Татьяны Москальковой, все эти обстоятельства и доводы не были в полной мере приняты французским судом ни при принятии решения о мере пресечения, ни при вынесении приговора.

Омбудсмен выразила надежду на то, что срок нахождения в заключении на территории Греческой Республики будет зачтен французским правосудием при исполнении наказания, а впоследствии Александр будет передан в Россию, согласно запросу российской стороны.

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