Глава Минздрава допустил ограничение передвижения россиян между регионами

Из-за пандемии коронавируса необходимо рассмотреть возможность ограничения передвижения россиян между регионами и внутри них. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил о том, что за последние сутки выявлено 29 039 случаев коронавируса в 85 российских регионах, полностью выздоровели 21 342 человека.

Отметим также, что в большинстве регионов на массовые гуляния и празднования введены ограничения. Новогодние каникулы "вынесли" на улицу. "РГ" выяснила, разрешат ли елки и корпоративы в разных городах и какие ограничения планируются в регионах в эти дни.

Тем временем Москва стала первым регионом России, где началась масштабная вакцинация от коронавируса. 5 декабря в столице открылись более 70 прививочных пунктов. За первые пять часов электронной записи на прививку записалось более пяти тысяч москвичей