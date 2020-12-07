Мурашко: На вакцины от COVID-19 зарегистрирована предельная отпускная цена

Вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов, что означает ограничение цен. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

- Вакцины внесены в список жизненно важных лекарственных препаратов, зарегистрирована предельная отпускная цена, - сказал министр.

Ранее на том же заседании он заявил, что полностью разработана логистическая цепочка по поставке вакцин, составлен логистический паспорт всей страны с пунктами проведения вакцинации.