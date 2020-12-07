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07.12.2020 12:15
Рубрика: Дороги

На ЦКАД между М-10 и М-11 начали монтаж системы управления движением

Текст: Евгений Гайва

Открыть движение автомобилей на самом коротком пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), который соединяет М-10 "Россия" и М-11 "Нева", планируется в этом году, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Строительство большей части ЦКАД будет завершено в этом году

Сейчас на участке протяженностью 5,5 километра выполнено более 85 процентов всего объема намеченных работ, завершено переустройство газопроводов и нефтепродуктопроводов. На этом участке завершается установка барьерного ограждения, шумозащитных экранов, мачт освещения, дорожных знаков и элементов очистных сооружений. Также возводятся рамки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

На мосту через реку Клязьма, путепроводе у деревни Балкашино и путепроводе над Большим кольцом Московской железной дороги завершаются работы по гидроизоляции мостового полотна и подходам к ним, уточнили в госкомпании.