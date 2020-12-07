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07.12.2020 13:10
Рубрика: Российский автопром

Названы сроки появления Lada Granta и Vesta с мультимедиа Яндекс.Авто

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На АвтоВАЗе приступили к опытно-промышленной сборке Lada Granta в исполнении #Club с новой мультимедийной системой, которая имеет предустановленные сервисы Яндекс.Авто.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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По данным AvtoVAZ News, в конце прошлой недели на АвтоВАЗе были собраны два автомобиля Lada Granta #Club с новой мультимедиа. На серийных машинах информационно-развлекательный комплекс должен появиться в первой половине 2021 года - после того, как пройдут необходимые испытания.

Также в первой половине 2021 года новую мультимедиа с Яндекс.Авто должны получить автомобили семейства Lada Vesta.

Не исключено, что речь идёт о новой мультимедиа, патентные изображения которой "РГ" публиковала ранее. На патентах было представлено два варианта устройства с разной диагональю сенсорного дисплея.

#Lada