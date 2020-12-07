Netflix выпустит мини-сериал об убийстве Улофа Пальме

Стриминговый сервис Netflix заказал съемки пятисерийного сериала об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме, который был застрелен вечером 28 февраля 1986 года, после посещения кинотеатра в компании своей жены. Предварительное название сериала - "Маловероятный убийца" (The Unlikely Murderer), он будет создан при участии шведской компании FLX, которая имеет опыт сотрудничества с Netflix ("Любовь и анархия", "Зыбучие пески"). Об этом сообщает портал Deadline.

Сюжет произведения будет основан на книге журналиста Томаса Петтерссона 2018 года, в которой он попытался изложить свое видение этого загадочного преступления, будоражившего умы шведской общественности более тридцати лет. Главным подозреваемым долгое время оставался Кристер Петтерссон, который был осужден в1988 году, а годом позднее оправдан судом кассационной инстанции. И только в 2020 году прокуратура Швеции поставила точку в этом деле, выступив с заявлением об установлении личности преступника, - им оказался графический дизайнер Стиг Энгстрём, проходивший в качестве свидетеля. Он умер в 2000 году.

Роль Энгстрёма сыграет Роберт Густафссон ("Столетний старик, который вылез в окно и исчез", "Что спрятано в снегу)". К нему также присоединятся Эва Меландер, Петер Андерссон и Микаэл Персбрандт. Режиссерами выступят Шарлотта Брандстрём ("Оккупированные", "Двойник", "Ведьмак", "Чужак") и Симон Кайзер ("Стокгольмская восточная", "Никогда не вытирайте слезы без перчаток"), а сценаристами станут Вильгельм Бергман ("Комиссар Мартин Бек", "Халифат") и Никлас Рокстрём ("Валландер", "Халифат").

Сериал будет снят на шведском языке.