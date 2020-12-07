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07.12.2020 06:59
Рубрика: Экономика

Невыездные россияне-должники выплатили 36 миллиардов рублей

С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали порядка 36 миллиардов рублей. Об этом сообщили пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Специалисты подчеркивают, что такая сумма была выплачена гражданами за десять месяцев этого года, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России число должников, которые не могут выехать за границу, за 12 месяцев этого года увеличилось на 20%, превысив четыре миллиона. По данным ФССП, всего за первые 10 месяцев этого года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд.

Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч. Судебные приставы рекомендуют всем гражданам регулярно проверять себя в базе данных ведомства на долги, особенно, планируя заграничные поездки.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП

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