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07.12.2020 01:35
Рубрика: Общество

Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британский таблоид Daily Express перечислил признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"К тревожным симптомам относятся: нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса, одышка. При этом авторы, ссылаясь на данные официального медицинского портала Cancer Research UK, отмечают, что если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой, то и причин для паники нет", - цитирует таблоид РИА Новости.

Сбои в работе желудочно-кишечного тракта провоцирует прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков, стрессы. Поэтому при обнаружении симптомов, прежде всего стоит проанализировать свои пищевые привычки. Обратиться за профессиональной консультацией к врачу и пройти обследование необходимо, если тревожные признаки не проходят больше двух недель.

Онкологи отмечают, что одним из основных факторов риска развития онкологии является наследственная предрасположенность. Поэтому людям, в семье которых были случаи развития онкологии, надо своевременно сдать генетический анализ на мутацию CDH1 гена.

Общество Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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