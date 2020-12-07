Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии

Британский таблоид Daily Express перечислил признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы выявить рак желудка на ранней стадии.

"К тревожным симптомам относятся: нарушение нормальной деятельности желудка, проблемы с глотанием, необъяснимая потеря веса, одышка. При этом авторы, ссылаясь на данные официального медицинского портала Cancer Research UK, отмечают, что если все эти симптомы временные и не сопровождаются болями в области живота или тошнотой, то и причин для паники нет", - цитирует таблоид РИА Новости.

Сбои в работе желудочно-кишечного тракта провоцирует прием жирной и острой пищи, чрезмерное употребление кофеина, алкоголя, шоколада или газированных напитков, стрессы. Поэтому при обнаружении симптомов, прежде всего стоит проанализировать свои пищевые привычки. Обратиться за профессиональной консультацией к врачу и пройти обследование необходимо, если тревожные признаки не проходят больше двух недель.

Онкологи отмечают, что одним из основных факторов риска развития онкологии является наследственная предрасположенность. Поэтому людям, в семье которых были случаи развития онкологии, надо своевременно сдать генетический анализ на мутацию CDH1 гена.