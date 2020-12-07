Первые образцы C-500 должны поступить в войска в 2021 году

Первые образцы перспективных зенитных ракетных систем C-500 должны поступить в Вооруженные силы РФ в 2021 году, пандемия не повлияла на сроки поставок. Как заявил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, все испытания этой системы корпорация "Алмаз-Антей" уже давно завершила, предприятие планировало начать поставки в 2021 году. Он отметил, что системами С-500 интересуются за рубежом. Вместе с тем, чтобы начать продавать С-500 надо, для начала обеспечить ими свою армию, а потом уже продавать на экспорт. "У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано", - отметил Чемезов. По его словам интерес со стороны иностранных покупателей к С-500 есть. "Но кто (интересуется), я не скажу. Это, в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400", - сказал он.

Говоря о поставках Турции систем С-400, он отметил, что этот контракт выполнен полностью. "Он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства", - отметил Чемезов. По его словам, по второму контракту на С-400 идут переговоры.

"Сейчас мяч на стороне Турции - ждем решений наших партнеров. "Рособоронэкспорт" находится в постоянном контакте с турецкой стороной и обсуждает дальнейшее сотрудничество. Мы обсуждаем и возможность производства элементов, то что можно произвести у них. Ведь С-400 "Триумф" - сложная техника. С нуля начать ее производить нереально", - уточнил глава "Ростеха". Он отметил, что сейчас с Турцией ведутся переговоры и по другой технике, перспективы у этих переговоров есть.