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07.12.2020 17:39
Рубрика: Власть

Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции

Текст: Кира Латухина

Вопрос об освобождении журналистов НТВ, задержанных в Стамбуле, решился благодаря дипломатии.

Власти Турции назвали причины задержания журналистов НТВ

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "вопрос решался по дипломатическим каналам".

Напомним, что сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции. Причина - несанкционированная съемка, уточнили в администрации Стамбула. Как сообщили в пресс-службе телеканала, скоро журналистов депортируют.

Ранее сегодня Песков выражал надежду на скорейшее освобождение журналистов.

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