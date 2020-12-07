Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции

Вопрос об освобождении журналистов НТВ, задержанных в Стамбуле, решился благодаря дипломатии.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "вопрос решался по дипломатическим каналам".

Напомним, что сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции. Причина - несанкционированная съемка, уточнили в администрации Стамбула. Как сообщили в пресс-службе телеканала, скоро журналистов депортируют.

Ранее сегодня Песков выражал надежду на скорейшее освобождение журналистов.