Попавший в больницу с COVID-19 Ширвиндт рассказал о своем состоянии

Госпитализированный 25 ноября с коронавирусом 86-летний художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт пока остается в больнице.

Об этом сам Народный артист РСФСР рассказал в беседе с ТАСС, подчеркнув, что чувствует себя "нормально".

"Лечимся, процедуры продолжаются. Чувствуем себя нормально", - уведомил артист. Александр Анатольевич находится в клинике месте с супругой.

Он добавил, что еще не может сказать, как долго продлится процесс лечения.

Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. Весной артист отметил двойной юбилей - полвека в Театре сатиры и двадцать - на посту его худрука.