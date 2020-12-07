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Попавший в больницу с COVID-19 Ширвиндт рассказал о своем состоянии

Драматический театр
    07.12.2020, 13:08
Текст:   Олег Усков

Госпитализированный 25 ноября с коронавирусом 86-летний художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт пока остается в больнице.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Об этом сам Народный артист РСФСР рассказал в беседе с ТАСС, подчеркнув, что чувствует себя "нормально".

"Лечимся, процедуры продолжаются. Чувствуем себя нормально", - уведомил артист. Александр Анатольевич находится в клинике месте с супругой.

Он добавил, что еще не может сказать, как долго продлится процесс лечения.

Александр Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. Весной артист отметил двойной юбилей - полвека в Театре сатиры и двадцать - на посту его худрука.

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