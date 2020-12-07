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07.12.2020 04:45
Рубрика: В мире

В посольстве рассказали о досмотре россиян в аэропорту Нью-Йорка

Российские дипломаты следят за развитием ситуации с досмотром в аэропорту имени Джона Кеннеди пассажиров, прибывших в Нью-Йорк из Москвы рейсом 102. "У полиции есть протокол, она этому протоколу следует", - подчеркнули в посольстве РФ в США.

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Напомним, неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что на борту летящего из России Boeing 777 находится взрывное устройство. Лайнер приземлился в Нью-Йорке в 15:49 по местному времени, после чего к работе приступили спецслужбы. Всех пассажиров (250 человек) и их багаж досматривают с собаками, сообщает ТАСС со ссылкой на одну из пассажирок Анастасию Шевченко. Женщина пожаловалась, что всех прилетевших более четырех часов не выпускают из терминала аэропорта.

"Генконсульство держит вопрос на контроле. Пока нет никаких данных о том, нашли ли что-то подозрительное на борту и был ли кто-то задержан в связи с этим", - цитирует РИА Новости представителя диппредставительства РФ в США.

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