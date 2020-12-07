Костромские власти объявили 31 декабря выходным

Рабочий день в Костромской области перенесен с 31 на 26 декабря. Решение принято после изучения мнения жителей, работодателей и сотрудников предприятий, сообщили в пресс-службе главы региона.

Для рабочей субботы будет организована работа транспорта по будничному графику. Школьников и студентов перенос не коснется - поскольку 31 декабря занятия не планировались, на работу выйдут только преподаватели.

- Дети в этот день должны быть заняты по графику буднего дня, чтобы родители могли спокойно работать. Прошу учесть организацию работы федеральных органов власти, чтобы тем, кому нужно получать государственные услуги 26 декабря, получили их в установленном порядке, - отметил костромской губернатор Сергей Ситников.

Ранее решение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря приняли в Белгородской, Владимирской и Курской областях, Крыму и Татарстане.