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07.12.2020 14:56
Рубрика: Власть

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

Текст: Галина Мисливская
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице как сложную, тем не менее система здравоохранения с ней справляется, есть резерв коечных мест для пациентов с COVID-19.

"Ситуация остается сложная, мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID. Тем не менее, я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно", - сказал он на совещании президиума Координационного совета при правительстве РФ, которое провел в понедельник премьер Михаил Мишустин.

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Сергей Собянин сообщил также, что в Москве есть "около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом".

Это достаточный запас прочности для того, чтобы ближайшие недели и месяцы мы обеспечить "необходимую доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений плановой помощи", - добавил он.

При этом главные надежды столичные власти возлагают на прививочную кампанию, которая стартовала 5 декабря. "Вакцинация сегодня является главным направлением и главным решением проблемы, которой мы занимаемся уже почти девять-десять месяцев", - заявил мэр Москвы.

Михаил Мишустин призвал другие российских регионов заимствовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом и выразил надежду на то, что столичные власти активно будут делиться своими наработками в этом направлении.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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