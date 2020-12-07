Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

"Ситуация остается сложная, мы видим рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID. Тем не менее, я должен сказать, что система здравоохранения в Москве работает стабильно", - сказал он на совещании президиума Координационного совета при правительстве РФ, которое провел в понедельник премьер Михаил Мишустин.

Сергей Собянин сообщил также, что в Москве есть "около пяти тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом".

Это достаточный запас прочности для того, чтобы ближайшие недели и месяцы мы обеспечить "необходимую доступность всей медицинской помощи без каких-то существенных изменений плановой помощи", - добавил он.

При этом главные надежды столичные власти возлагают на прививочную кампанию, которая стартовала 5 декабря. "Вакцинация сегодня является главным направлением и главным решением проблемы, которой мы занимаемся уже почти девять-десять месяцев", - заявил мэр Москвы.

Михаил Мишустин призвал другие российских регионов заимствовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом и выразил надежду на то, что столичные власти активно будут делиться своими наработками в этом направлении.