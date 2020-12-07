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07.12.2020 17:48
Рубрика: Происшествия

Новосибирским подросткам, избившим женщину, предъявили обвинение

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске следователи предъявили обвинение троим подросткам и их 23-летнему сообщнику, которые накануне жестоко избили автомобилистку ради того, чтобы покататься на машине.

Как рассказали в региональном СК, обвинение предъявлено по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Фигурантам уголовного дела грозит до 12 лет. При этом один из нападавших к своим 15 годам уже успел получить судимость за кражу: ранее ему дали три года условно. В четверке молодых изуверов также был его сверстник и подросток годом старше.

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Их жертва подрабатывала в такси на взятом в наем автомобиле Honda Fit. После смены 4 декабря она остановилась у небольшого круглосуточного магазина, который по ночам торгует через окно. Совершив покупку, 44-летняя женщина развернулась, чтобы пойти в салон автомобиля, но путь ей преградили пьяные агрессивно настроенные подростки и потребовали ключи от иномарки.

После недолгих препирательств один из нападавших начал пинать женщину и бить в кулаками в лицо, после чего пострадавшую повалили на землю. Все это запечатлела камера видеонаблюдения.

Продавец магазина вызвала полицию, но к приезду правоохранителей молодые люди уже вырвали у женщины ключи от машины, усадили ее в салон вместе с собой и уехали. Ориентировка на авто была немедленно разослана по всем экипажам ДПС, и в течение часа иномарку заметил один из полицейских патрулей.

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Вместо того чтобы остановиться по требованию сотрудников ГИБДД, сидевший за рулем угонщик прибавил скорость и попытался скрыться в частном секторе. Погоня оказалась короткой: не справившись с управлением, пьяный преступник выехал на обочину дороги, врезался в сугроб, и машина встала.

Всю четверку нападавших удалось задержать, пострадавшей же была оказана необходимая помощь. Вчера по решению суда участники нападения были арестованы и помещены в СИЗО.

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