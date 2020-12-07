Прокуратура проверит новосибирскую гимназию, где отравились ученики

В прокуратуре Новосибирской области начали проверку сообщений об отравлении семи учеников гимназии № 13. Как рассказали в ведомстве, его работники оценят исполнение законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних при организации питания.

Напомним, о возможном пищевом отравлении четвероклассников рассказали их родители. По их словам, детям потребовалась медицинская помощь. После ряда публикаций в СМИ комиссия регионального министерства образования провела свою проверку школьной столовой.

Как сообщил глава министерства Сергей Федорчук, каких-либо нарушений в организации питания обнаружено не было. Однако теперь Роспотребнадзор должен изучить качество продуктов, предлагаемых детям.