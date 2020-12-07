В Дагестане назвали причину массовой гибели каспийских тюленей

Следы удушья рыболовецкими сетями - "путанками" - обнаружили эксперты, выясняя обстоятельства гибели каспийских тюленей на каспийском побережье Дагестана, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ученые наблюдают массовую гибель этих животных ежегодно. На нерп охотятся браконьеры. Кроме того, тюлени попадают в сети обычных рыбаков, запутываются и гибнут. Животных за ненадобностью выбрасывают в море.

За два года на побережье между Махачкалой и Каспийском было обнаружено около 800 особей. Между тем каспийский тюлень занесен в Красную книгу Дагестана и России. По данным ученых, осталось в живых всего 700 животных.

Напомним, накануне в Дагестане местные жители выложили в соцсети видеоролики и фото с тушами мертвых нерп, плавающих в воде. А заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье.