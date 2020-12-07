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07.12.2020 14:07
Рубрика: Общество

В Дагестане назвали причину массовой гибели каспийских тюленей

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Константин Тарусов/ТАСС Фото: Константин Тарусов/ТАСС
Фото: Константин Тарусов/ТАСС

Следы удушья рыболовецкими сетями - "путанками" - обнаружили эксперты, выясняя обстоятельства гибели каспийских тюленей на каспийском побережье Дагестана, сообщает РИА Новости.

Спасенный нерпенок не захотел возвращаться в Финский залив

По информации агентства, ученые наблюдают массовую гибель этих животных ежегодно. На нерп охотятся браконьеры. Кроме того, тюлени попадают в сети обычных рыбаков, запутываются и гибнут. Животных за ненадобностью выбрасывают в море.

За два года на побережье между Махачкалой и Каспийском было обнаружено около 800 особей. Между тем каспийский тюлень занесен в Красную книгу Дагестана и России. По данным ученых, осталось в живых всего 700 животных.

Напомним, накануне в Дагестане местные жители выложили в соцсети видеоролики и фото с тушами мертвых нерп, плавающих в воде. А заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов обнаружил 17 мертвых тюленей на побережье.

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