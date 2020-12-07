Андрей Хржановский рассказал о любимых мультфильмах

Андрей Юрьевич, вы реализовали себя в разных областях кинематографа - документальном кино, игровом, короткометражном и полнометражном, но всегда сохраняли верность анимации. Почему?

Андрей Хржановский: Анимация - это мир абсолютной свободы воображения. Как говорил Феллини, способность к воображению - самый высокий способ мышления и самая высокая способность, которая дана человеку. Могу похвастаться: на фестивале "Кинотавр", который открывался моим новым фильмом "Нос, или Заговор "не таких", мне вручили специальный приз с формулировкой "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". Я прокомментировал, что границы между видами кино более прозрачны, нежели границы между государствами. Мультипликация, кинематограф привлекают меня неисчерпаемостью их возможностей.

Какого мультфильма вам не хватило в детстве?

Андрей Хржановский: Мой отец работал на студии "Союзмультфильм", озвучил не один десяток фильмов, и у меня была возможность смотреть мультфильмы. Не могу сказать, что мне какого-то мультфильма не хватило. Первый мультфильм, который я увидел, - "Белоснежка и семь гномов", мне было лет 14, наверное. Но на этом мои восторги от общения с мультипликацией закончились. А фильм, которого мне не хватало, я сделал: это моя дипломная работа "Жил-был Козявин". И все свои следующие фильмы я делал потому, что мне их не хватало.

Я смотрела несколько ваших фильмов, в каждом присутствует Санкт-Петербург, видна ваша любовь к этому городу. Какие у вас любимые места, что вдохновляет больше всего?

Андрей Хржановский: Петербург - это город юности моих родителей. Даже сейчас: говорю о Петербурге - у меня перехватывает дыхание от восторга и непонимания того, как можно было придумать и реализовать такой город… Любимых мест много: дворы, дома, мосты, каналы… Начну перечислять - не смогу остановиться. Площадь Льва Толстого и дом архитектора Белогруда (там прежде был рыбный магазин, а сейчас - не знаю, что) - там жили мои родители, и я всем про это рассказывал. Мы часто бывали в Петербурге с Тонино Гуэррой, моим любимым другом и соавтором, и когда проезжали мимо этого места, я рассказал ему про наш дом. В следующий раз, когда мы там проезжали, уже он вел экскурсию и говорил: "Папа, мама Андрюши!" А когда мы проезжали по Троицкому мосту с видом на Стрелку Васильевского острова, то он произносил: "Венеция, осторожно!"

В ваших фильмах немало внимания уделено коту. Вы любите животных? У вас дома есть кот?

Андрей Хржановский: К сожалению, у нас дома нет животных, это потеря моей жизни, но обстоятельства так складывались, что не было и нет такой возможности. Эренбург говорил: "Что такое собачья жизнь? - это когда нельзя завести собаку...". Котам я симпатизирую. Может быть, потому что по гороскопу я Кот.

Мейрхольдовцы, в частности, Эраст Гарин, научили меня мысли Станиславского, который считал, что у актера в доме должна быть кошка, потому что это лучший учитель грации, органики, пластики, соавтор и компаньон для наблюдений.

Вы счастливый человек?

Андрей Хржановский: Да. Что такое счастье? Когда есть дом, семья, любимая работа, когда есть надежда и мечта, чтобы близкие были рядом и были здоровы. Чего и вам от души желаю!

Сын Илья вас радует?

Андрей Хржановский: Не то слово. Он нас с женой и радует, и мы им гордимся, и слушаемся его советов, потому что это - как говорил опять-таки Гуэрра в подобных случаях - большой человек.

Спросили про школу-студию анимационного кино "Шар", которой Андрей Хржановский отдает много времени.

Это то, чем я по-настоящему горжусь. Нам удалось организовать в 1993 году такое сообщество, а далее - учредить Академию анимационного искусства имени Федора Хитрука (мы открыли ее нынешним летом). С фильмов Хитрука начинается история российской анимации. Почему мне так дорог и интересен "Шар"? Считаю, что в сложившейся ситуации, когда все киноискусство, и в частности, анимация, развернуты в сторону индустриализации, коммерции, наш "Шар" - уникальная история. Вот сегодня появился новый жанр: фильм-"соска". Это когда посадил ребенка перед экраном, нажал на кнопку - и свободен. А чем кормят этих младенцев - вы сами знаете. Старайтесь не показывать это детям, лучше пересмотреть старые мультфильмы.

Какой еще российский регион будет удостоен вашего внимания в фильме? Может ли наша Архангельская область надеяться на это?

Андрей Хржановский: Это во многом зависит от вас. Вы можете открыть у себя филиал нашего "Шара", где можно учиться настоящему искусству анимации, открыть киностудию. Это не так сложно, поверьте мне. Лиха беда начало. А уж имея такой волшебный материал, как у вас - сказы, былины Шергина, Писахова… Думаю, вы видели прекрасные фильмы Носырева на этом материале. Вы нам подбрасывайте идеи, заявки, а мы готовы помочь. Главное - проявить инициативу.

Какие книги вы сейчас читаете? Что понравилось из последних фильмов?

Андрей Хржановский: О, если представлю панораму тех книг, которые сейчас читаю… Я имею такое печальное обыкновение - читать несколько книг одновременно. Например, очень интересная книга "Заметки об экспериментальной музыке" Элвина Люсье. Том Бунина с его очерками о Толстом и Чехове читаю постоянно. Книги Пушкина, Пастернака, Мандельштама лежат на моем прикроватном столике всегда. Мандельштам у меня один из любимых поэтов, еще и как учебник для общения со студентами. Что такое "Шумят сады зеленым телеграфом, К Рембрандту входит в гости Рафаэль"? Какое чудо - рассказать о том, как ночь сменяется утром. Думаю, что Белла Ахмадулина написала свое великое стихотворение "День- Рафаэль", прочтя строки Мандельштама. Других книг перечислять не буду, потому что это длинная история.

Из новых фильмов назову "Человек из Подольска", чудесный фильм был на "Кинотавре". Знаю, что эта знаменитая пьеса идет в нескольких театрах. Потрясающий фильм "Пугало" снят якутским режиссером с замечательной актрисой. На фестивале в Берлине видел фильмы Ильи Хржановского, они произвели на меня большое впечатление.

Недавно смотрел "Огни большого города" - наверное, в 28-й раз. И "Цирк" Чаплина, и "Амаркорд" Феллини. Вещи, считаю, непревзойденные.

Ваш любимый анимационный фильм?

Андрей Хржановский: Не один! Могу привести большой список. Люблю все фильмы Хитрука. Много шедевров среди иностранных фильмов, вряд ли вы их видели. Сейчас мы с моим молодым другом Филиппом Дзядко, лидером замечательной институции под названием Arzamas, затеваем проект широкого показа и обсуждения мультфильмов. В силу сложившегося положения с прокатом анимации люди не имеют возможности увидеть такие шедевры, как, например, мультфильм "Гагарин" (а это "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля) или "Учитель пения" Петрова, фильмы студии "Шар", получающие призы на фестивалях. А видели вы мультфильм "Гамлет. Комедия"?

Я смотрю фильмы наших студентов и выпускников и думаю: я бы так сделать не смог! Авторская анимация прелестна прежде всего тем, что это штучный продукт. Буду счастлив обсуждать с вами мои и ваши любимые фильмы.

Поражает ваше жизнелюбие! В ваших фильмах присутствует тема любви. Какое место занимает любовь в вашей жизни?

Андрей Хржановский: Это основа и сфера, в которой я существую. Я считаю, что любовь - основа жизни и основа искусства. Про что бы вы не делали кино, это будет о любви, про любовь и от любви.

В чем секрет вашей молодости?

Андрей Хржановский: Какой секрет? Мне восемь один, как говорил Тонино Гуэрра. (Недавно Андрей Юрьевич отметил день рождения - 81-летие. - "РГ").

Напоследок режиссера спросили, какой вопрос он считает лучшим?

Андрей Хржановский: Лучший вопрос - тот, который еще не был задан. Видите, как я схитрил? У вас будет возможность продлить ваш вопросник и передать мне его каким-либо путем, и мы продолжим разговор. Счастлив вас видеть и спасибо вам за внимание! Мне очень дороги и интересны ваши суждения.

А потом смотрели на большом экране мультфильмы Хржановского "Жил-был Козявин" (1966) , "Стеклянная гармоника" (1968), "Долгое путешествие" (1997).

К слову

На кинофестивале Arctic open показали анимационный фильм Андрея Хржановского "Полтора кота" (2003) и художественный - "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008). На встречу со зрителями из Петербурга прилетел Григорий Дитятковский, театральный режиссер, исполнитель роли Бродского в фильме "Полторы комнаты…". После показа нового анимационного фильма "Нос, или Заговор "не таких" (2020) состоялась встреча с художником-постановщиком Варей Яковлевой.