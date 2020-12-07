"Балтийские сезоны" в Калининграде закроются пьесой Гришковца

Новости

В пять регионов поставят еще 180 машин "скорой помощи" 14:32
Юрий Лоза стал жертвой мошенников 14:32
Синоптики пообещали москвичам солнечные дни 14:31
Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок товаров РФ 14:27
В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов 14:26
Почти три миллиона россиян написали экодиктант 14:26
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем 14:23
В Госдуме рассчитывают на продление ДСНВ при Байдене 14:20
Белорусский студент вошел в число лучших молодых ученых СНГ 14:19
Французское наследство эрмитажных котов может пойти на ремонт 14:18
Назван финальный актерский состав нового "Властелина колец" 14:17
В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции 14:07
На Урале проверят органы опеки из-за смерти ребенка, замерзшего в сенях 14:06
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря 14:05
Авиасалон в Ле-Бурже в 2021 году отменен 14:04
Из-за COVID Папа Римский отказался от посещения Рима в праздничный день 14:02
В ЕЭК заявили о постепенном восстановлении промпроизводства в союзе 13:49
Ракова рассказала о цифровых инновациях в Москве для борьбы с COVID-19 13:47
В Чувашии 31 декабря объявили выходным днем 13:47
Актрису Светлану Светличную выписали из больницы 13:44
МЧС назвало причину отравления посетителей бассейна в Астрахани 13:43
Вышел трейлер третьего сезона "Внутри Лапенко" 13:39
Биатлонисты Павлова и Елисеев представят Россию на "Рождественской гонке" 13:36
Костромские власти объявили 31 декабря выходным 13:29
Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января 2021 года 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 13:51
Рубрика: Культура

"Балтийские сезоны" в Калининграде закроются пьесой Гришковца

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

XVII Фестиваль искусств "Балтийские сезоны"-2020 закроется 8 декабря постановкой Московского художественного театра им. А.П. Чехова на сцене Калининградского областного драматического театра.

Фото: Андрей Петров/Пресс-служба Санкт-Петербургской епархии
В Петербурге начался международный кинофестиваль "Невский благовест"

Спектакль "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон идет на сцене МХТ почти десять лет. Ее поставил заслуженный артист РФ, режиссер Сергей Пускепалис. В главной роли - заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий.

Один из крупнейших культурных проектов региона стартовал 3 ноября. Жители российского эксклава традиционно получают возможность приобщиться к творчеству ведущих театральных коллективов страны. На сей раз это были, помимо МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской и Центр драматургии и режиссуры (Москва).

В фестивальную программу, и без того сокращенную в сравнении с предыдущими годами, коронавирус внес дополнительные коррективы. Как сообщили организаторы, из-за обострившейся эпидемиологической обстановки и принятых мер по ограничению деятельности вузов пришлось отменить показ в Калининграде спектаклей студентов Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и Российского института театрального искусства (ГИТИС).

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание
Российский трубоукладчик пришел к месту достройки "Северного потока-2"
Украинский футболист получил 12 лет за шпионаж против России
Ярмарка Non/fiction пройдет в новом онлайн-формате
В замок "Ласточкино гнездо" вернулись химеры