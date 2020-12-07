"Балтийские сезоны" в Калининграде закроются пьесой Гришковца

XVII Фестиваль искусств "Балтийские сезоны"-2020 закроется 8 декабря постановкой Московского художественного театра им. А.П. Чехова на сцене Калининградского областного драматического театра.

Спектакль "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон идет на сцене МХТ почти десять лет. Ее поставил заслуженный артист РФ, режиссер Сергей Пускепалис. В главной роли - заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий.

Один из крупнейших культурных проектов региона стартовал 3 ноября. Жители российского эксклава традиционно получают возможность приобщиться к творчеству ведущих театральных коллективов страны. На сей раз это были, помимо МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр "Современник", Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской и Центр драматургии и режиссуры (Москва).

В фестивальную программу, и без того сокращенную в сравнении с предыдущими годами, коронавирус внес дополнительные коррективы. Как сообщили организаторы, из-за обострившейся эпидемиологической обстановки и принятых мер по ограничению деятельности вузов пришлось отменить показ в Калининграде спектаклей студентов Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и Российского института театрального искусства (ГИТИС).