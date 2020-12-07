Беглов оценил возможность введения локдауна в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в городе в эфире радио "Радио России". Градоначальник заявил, что близка возможность полного локдауна, и в первую очередь она может коснуться сферы медицины.

В частности, по словам Александра Беглова, система здравоохранения города работает на пределе эффективности и на ближайшие три недели коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге хватит.

"Дальше - "красная черта", за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах", - заявил губернатор и отметил, что есть риск того, что все больницы Петербурга могут быть переведены в разряд инфекционных.

Сейчас в городе пациентов с COVID-19 принимают 16 городских больниц и четыре федеральных медицинских центра, всего в Петербурге развернуто свыше 10 тысяч коек.

Резерв пока есть. Готовы временно перепрофилироваться под прием пациентом с коронавирусом НМИЦ имени Алмазова, Всероссийский центр экстренной радиационной медицины, а также НИИ фтизиопульмонологии.

Ежедневно в Петербурге фиксируется свыше 3,7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Городские власти постепенно вводят все новые ограничения, призванные сократить социальные контакты. Правда, в Смольном не скрывают, длинные новогодние каникулы вызывают у городских властей беспокойство. В частности, Александр Беглов в своем радиообращении заявил, что новогодние праздники не должны превратиться в марафон передачи COVID-19.

Чтобы этого не допустить, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью будут закрыты все предприятия общепита, до 4 января им разрешат открыться, но работать они смогут лишь до 19.00. Кроме того, до 10 января будут закрыты все музеи, театры, не пустят посетителей в Ленинградский зоопарк. Также городские власти официально обратились к туристам и попросили их в этом году не приезжать в Петербург.