Дело экс-заммэра Сочи вернули на дополнительное расследование

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера вернули на дополнительное расследование. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, в конце октября 2018 года Бомбергера арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома.

По данным следствия, он разрешил строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

- Дело вернули на дополнительное расследование, так как были выявлены нарушения, препятствующие направлению уголовного дела в суд, - уточнили в надзорном ведомстве. - После устранения нарушений оно вновь будет направлено для утверждения обвинительного заключения прокурором.