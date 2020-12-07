МЧС назвало причину отравления посетителей бассейна в Астрахани

Предварительная причина отравления 30 посетителей бассейна спорткомплекса "Динамо" в Астрахани - нарушение последовательности работы с химикатами.

Об этом сообщил руководитель ГУ МЧС по области Алексей Мурзин прибывшему на место происшествия губернатору области Игорю Бабушкину.

- Ориентировочная причина - нарушение технологического процесса, связанного с обеззараживанием бассейна, - сказал Мурзин. - Сначала добавили одно вещество, а должны были добавить другое.

Он также сообщил, что дети, пытаясь спастись от хлора, сначала попробовали забаррикадироваться в комнате на первом этаже спорткомплекса, потом поднялись наверх.

В итоге детей эвакуировали с обратной стороны здания, с третьего этажа, - уточнил глава областного МЧС.

По данным центра медицины катастроф регионального МЧС, в больницы города госпитализированы 30 человек, включая 21 ребенка. Дети получают увлажненный кислород и антигистаминные препараты.

СК по региону возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением в бассейне.