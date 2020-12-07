Пожарные через сутки смогли потушить ростовский склад пиротехники

Пожар, начавшийся в павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростовской области, распространился на площадь в 4 тысячи кв. метров, огонь тушили около суток.

Как сообщил замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин, сообщение о пожаре поступило накануне в 6.16 мск. В огне также начала срабатывать пиротехника.

Пожару присвоили четвертую высшую категорию сложности. К участию в тушении привлекли больше 300 спасателей и 115 единиц техники.

По словам Устина, тушение осложняла плотная застройка, низкие температуры и сильный ветер. Предварительная причина - короткое замыкание, аварийный режим работы электрооборудования.

По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации ТАСС, пожар полностью ликвидирован в 09:39 мск.