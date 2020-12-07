Ростовский рынок, где сутки тушили пожар, не проверяли восемь лет

Последняя проверка рынка в Ростовской области, где сегодня утром потушили полыхавший сутки пожар, проводилась в 2012 году.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по области, сообщая также, что в ходе нее были обнаружены нарушения норм пожарной безопасности, а администрация рынка оштрафована.

Как сообщала "РГ", пожар начался рано утром 6 декабря в павильоне с пиротехникой и распространился на площадь в 4 тысячи кв. метров. Предварительная причина - короткое замыкание. Во время ЧП никто не пострадал.