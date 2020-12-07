Ростовский рынок, где сутки тушили пожар, не проверяли восемь лет

Новости

Сериал с Николь Кидман "Отыграть назад" обошел "Игру престолов" 15:20
Расходы на лечение пациентов с коронавирусом превысили 143,5 млрд рублей 15:20
Британские зимы могут навсегда остаться без снега 15:15
Мурашко: На вакцины от COVID-19 зарегистрирована предельная отпускная цена 15:15
Каждый пятый москвич страдает от аллергии на кошек 15:06
В Ярославле скончался 100-летний участник войны Сергей Рогожников 15:05
Половина россиян сделала прививку от гриппа 15:04
Мурашко рассказал о резерве коек для пациентов с COVID-19 15:02
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной 15:02
Актеры из "Властелина колец" и "Хоббита" хотят купить дом Толкина 15:02
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной 14:56
Названы регионы, жители которых чаще всего покупают квартиры в Москве 14:54
Воробьев: Вакцинация от COVID будет добровольной 14:51
В Кремле уточнили обязанности Чубайса 14:40
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные 14:40
В пять регионов поставят еще 180 машин "скорой помощи" 14:32
Юрий Лоза стал жертвой мошенников 14:32
Синоптики пообещали москвичам солнечные дни 14:31
Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок российских товаров 14:27
В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов 14:26
Почти три миллиона россиян написали экодиктант 14:26
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем 14:23
В Госдуме рассчитывают на продление ДСНВ при Байдене 14:20
Белорусский студент вошел в число лучших молодых ученых СНГ 14:19
Французское наследство эрмитажных котов может пойти на ремонт 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 14:39
Рубрика: Происшествия

Ростовский рынок, где сутки тушили пожар, не проверяли восемь лет

Текст: Наталья Коротченко

Последняя проверка рынка в Ростовской области, где сегодня утром потушили полыхавший сутки пожар, проводилась в 2012 году.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Омской обалсти
В Омске вспыхнул крупный пожар на складе пластиковой тары

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по области, сообщая также, что в ходе нее были обнаружены нарушения норм пожарной безопасности, а администрация рынка оштрафована.

Как сообщала "РГ", пожар начался рано утром 6 декабря в павильоне с пиротехникой и распространился на площадь в 4 тысячи кв. метров. Предварительная причина - короткое замыкание. Во время ЧП никто не пострадал.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание
Российский трубоукладчик пришел к месту достройки "Северного потока-2"
Украинский футболист получил 12 лет за шпионаж против России
ВС признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок
Видео
Видео
Любитель бега чудом увернулся от летящей на него машины