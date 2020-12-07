СК начал проверку после отравления 30 человек в бассейне Астрахани

Сотрудники СК Астраханской области выехали проверять бассейн спорткомплекса "Динамо", откуда с ухудшением самочувствия эвакуированы 30 посетителей, 16 из которых, включая 13 детей, - в больнице.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, следователи изучают причины и обстоятельства произошедшего. На месте также работают сотрудники полиции.

Напомним, сегодня утром МЧС получило сообщение об обнаружении превышения химконцентрации хлора хлора при обработке воды в бассейне. Ведомство направило на место 25 спасателей. В бассейн также прибыли бригады медиков.

В настоящее время четверо из пострадавших детей - в реанимации, состояние остальных госпитализированных - средней тяжести.