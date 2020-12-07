Теплоход в Иран сел на мель в Астраханской области

В Икрянинском районе Астраханской области, на 50-м километре Волго-Каспийского канала сел на мель теплоход "Пармис", приписанный к иранскому порту "Анзали".

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, судно везло 3,1 тонн зерна из Астрахани в иранский порт "Амирабад". Для вызволения теплохода на место направлен ледокольный буксир "Георгий Седов".

По информации спасателей, 11 человек экипажа не пострадали, запаса еды и воды у них - на две недели. Загрязнения акватории и повреждения судна не зафиксированы.

Ранее "РГ" сообщила о севшем на мель в Волго-Каспийском канале теплоходе "Омский-111", который также направлялся в Амирабад. По информации МЧС, работы по снятию судна с мели продолжаются.