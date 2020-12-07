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07.12.2020 13:05
Рубрика: Происшествия

В Астрахани бассейн закрыли до конца года после массового отравления

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)

В Астрахани бассейн спорткомплекса "Динамо", где в понедельник утром произошло массовое отравление хлором посетителей, в том числе детей, будет закрыт до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

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На данный момент все системы отключены. Будет полностью заменена вода в бассейне, проветрено и продезинфицировано помещение спорткомплекса, чтобы людям было безопасно здесь находиться. Создается штаб по устранению последствий этого чрезвычайного происшествия.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по региону, по данным центра медицины катастроф, количество пострадавших в бассейне увеличилось до 30 человек, среди них 21 ребенок.

Как сообщалось ранее, региональный СК возбудил уголовное дело в связи с массовым отравлением посетителей астраханского бассейна.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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