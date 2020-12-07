В четырех городах Крыма построят опреснительные установки

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи, Феодосии и Ялте.

- Все наши муниципальные образования, которые пользуются подземными источниками, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки, особенно те, что находятся на берегу моря. Это Ялта, Судак, Керчь, Феодосия. На них не надо тратить большие деньги, - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев сообщил, что уже подготовлены расчеты, и найдена площадка для строительства опреснительной установки в Ялте.

Как сообщалось ранее, для водоснабжения Симферополя две опреснительные установки мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки планируется построить в селе Фрунзе Сакского района.