В Таганроге на авиазаводе неизвестные обворовали "самолет Судного дня"

В Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева неизвестные злоумышленники обворовали самолет Ил-80. Из воздушного судна оказалась похищена часть бортового оборудования.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщили работники предприятия, которые обнаружили вскрытый и не опломбированный люк.

Представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что по факту заявления проводится доследственная проверка и по ее окончании будет принято процессуальное решение.

Отметим, что первый полет воздушный пункт управления войсками Ил-80 или по классификации НАТО Maxdome совершил в 1985 году. Неофициальное название "самолет Судного дня" получил из-за того, что предназначался для обеспечения действий высшего военного и политического руководства СССР. Всего было выпущено четыре воздушных судна данного типа.

В октябре появилась информация, что в России вместо Ил-80 построят новый "самолет Судного дня" на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Новая модель получит удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели.