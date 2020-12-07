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07.12.2020 19:52
Рубрика: Происшествия

В Таганроге на авиазаводе неизвестные обворовали "самолет Судного дня"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org
Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org

В Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева неизвестные злоумышленники обворовали самолет Ил-80. Из воздушного судна оказалась похищена часть бортового оборудования.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщили работники предприятия, которые обнаружили вскрытый и не опломбированный люк.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщил РИА Новости, что по факту заявления проводится доследственная проверка и по ее окончании будет принято процессуальное решение.

Отметим, что первый полет воздушный пункт управления войсками Ил-80 или по классификации НАТО Maxdome совершил в 1985 году. Неофициальное название "самолет Судного дня" получил из-за того, что предназначался для обеспечения действий высшего военного и политического руководства СССР. Всего было выпущено четыре воздушных судна данного типа.

В октябре появилась информация, что в России вместо Ил-80 построят новый "самолет Судного дня" на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Новая модель получит удлиненный фюзеляж и более мощные двигатели.

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