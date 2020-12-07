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07.12.2020 14:06
Рубрика: Происшествия

На Урале проверят органы опеки из-за смерти ребенка, замерзшего в сенях

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Прокуратура Челябинской области организовала проверку органов опеки и профилактики после гибели трехлетнего ребенка в Сатке и причинения тяжких телесных повреждений младенцу в Магнитогорске. Предстоит проверить полноту проведенной работы с семьями в связи с совершенными преступлениями в отношении детей, сообщили в понедельник в надзорном ведомстве.

Фото: iStock
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- Установлено, что у 23-летней матери замерзшей в сенях девочки есть еще одна дочь 2019 года рождения, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Женщина проживает с сожителем, семья состоит на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения как малообеспеченная.

Накануне трагедии в Сатке семья праздновала день рождения младшей дочки. Поэтому не исключается версия о том, что погибшая девочка оказалась без присмотра после того, как взрослые злоупотребили алкоголем.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних. При выявлении нарушений, в том числе ненадлежащей профилактической работы с семьями, к виновным примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера, отметили в надзорном ведомстве.

Между тем

Напомним, в Магнитогорске расследуется похожий случай, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка: местная жительница в состоянии опьянения ударила о дверной косяк свою семимесячную дочь.

- 22-летняя мать состоит на профилактическом учете. Она приехала к сестре из Башкирии, где у нее также имеется еще одна дочь 2019 года рождения. Ранее обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию детей, - уточнила представитель прокуратуры.

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