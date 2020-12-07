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07.12.2020 07:49
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге нашли сбежавших из социального центра подростков

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

В Екатеринбурге нашли трех подростков, сбежавших из социально-реабилитационного центра. Об этом в минувшие выходные сообщили правоохранительные органы Свердловской области.

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Напомним, девочки 2007 и 2009 годов рождения и мальчик 2009-го покинули территорию учреждения в Екатеринбурге вечером второго декабря. Несовершеннолетних искали полицейские и волонтеры, днем 5 декабря местонахождение детей было установлено, уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, одна из поисковых групп патрулировала жилой сектор в районе улицы Новгородцевой на ЖБИ и заметили подростков, которые выходили из подъезда дома, где живет мать одной из пропавших девочек.

"Подростки живы и здоровы, внешние признаки того, что они попали в криминальную историю, отсутствуют. Все это время, с момента ухода, дети находились дома у одной из любительниц приключений. По предварительным данным, ее мать через некоторое время узнала о том, что беглецы находились дома, но ОВД не проинформировала. Женщина ранее была лишена родительских прав", - сообщил полковник Горелых.

Следователи СК РФ выясняют причины и условия, которые способствовали тому, что несовершеннолетние покинули социальный центр.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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