РФ предложила сделать гуманитарный центр по Карабаху международным

Российская сторона считает, что центр гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху должен быть международным. Армения и Азербайджан должны принимать участие в его работе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах со своим армянским коллегой Арой Айвазяном.

Глава МИД РФ напомнил, что с идеей создания такого центра выступил президент России Владимир Путин. "Мы предложили сделать этот центр международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы, в ней, в ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства", - отметил министр.

Лавров также обратил внимание, что достигнутые договоренности в целом выполняются. "Мы удовлетворены тем, что перемирие реально соблюдается "на земле" уже практически месяц, идет возвращение беженцев, есть продвижение в обмене телами погибших и пленными, в поиске пропавших без вести", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. По его мнению, совместное заявление лидеров Армении, Азербайджана и России "создает все необходимые условия для долгосрочного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов, в интересах стабилизации ситуации на Южном Кавказе". И глава МИД Армении Ара Айвазян в этом с ним согласен.

По его словам, "присутствие российских миротворцев создает условия для восстановления спокойствия и стабильности в регионе".

Свою первую встречу с новым главой внешнеполитического ведомства Армении Лавров назвал полезной. "У нас был очень полезный, полноценный первый контакт", - рассказал он. "Ара Генриевич любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. Я с удовольствием приеду, по срокам договоримся дополнительно", - добавил Лавров.